CCL 報189.60　按周回落0.49%　獨新界西指數再創歷史新高

樓價走勢略回軟，中原城市領先指數CCL本周報189.60點，按周跌0.49%。另外三大指數亦按周齊跌，中原城市大型屋苑領先指數報192.46點，按周跌0.45%；CCL（中小型單位）報190.00點，按周跌0.43%；CCL（大型單位）報187.53點，按周跌0.84%。

CCL Mass破頂後，走勢持續一跌一升，指數連續9周於191點至193點爭持，期間累升0.47%。分析指，整體樓價破頂後，於歷史高位爭持。

新界西指數再創歷史新高

分區CCL Mass方面，新界西CCL_Mass最新報179.23點，創歷史新高，按周升1.69%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，用家市主導下，新界西樓價第三季升勢明顯，支持整體樓價持續高企。

至於另外三區指數本周齊跌。港島CCL_Mass報194.48點，按周跌1.37%；九龍CCL_Mass報186.49點，按周跌0.37%；新界東CCL_Mass報203.50點，按周跌2.15%。四區樓價各自反覆，CCL繼續於高位窄幅爭持。