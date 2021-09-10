CCL報189.77點　按周微升0.01%　九龍CCL Mass再創歷史新高

中原城市領先指數CCL報189.77點，按周微升0.01%，為歷史第五高。

九龍CCL_Mass本周報189.94點，按周升2.18%，再創歷史新高；港島CCL_Mass報198.98點，按周升0.56%，創歷史次高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，九龍CCL_Mass本周升幅為近12周以來最大，結束3周連跌；港島CCL_Mass連升2周共1.45%，與歷史高位相差僅0.13%。

至於另外兩區，新界西CCL_Mass報173.08點，按周跌2.66%；新界東CCL_Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%，距離歷史高位2.63%。

整體指數僅得CCL（大型單位）錄跌幅

CCL三大整體指數齊升。除CCL錄得0.1%升幅外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.18點，按周升0.22%；CCL（中小型單位）報190.41點，按周升0.05%，連升2周共0.07%。CCL（大型單位）報186.41點，按周跌0.20%，波幅相對較大。CCL連續6周於189點至191點之間窄幅徘徊，中原預計短期樓價繼續於歷史高位窄幅爭持。