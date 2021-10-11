香港房地產協會倡北部都會區可藉全球發債、預售土地籌集資金

就新一份《施政報告》，香港房地產協會（下稱協會）認為較過往進取和更有策略性，但缺乏執行細節，包括未有建屋時間表及資金來源。協會今（11日）提出各項目的短、中、長期發展建議。

協會會長黃俊康認為，政府提出的「北部都會區」是可行的，由於新界北部鄰近大灣區口岸，應主要發展物流及科創企業，優化香港的產業結構。在執行上，協會認為政府沒有交代資金鏈的安排，故建議可以透過向全球投資者發債集資，並在規劃完成後，以預售方式出售土地等。

協會又建議政府加快完善「鄉村式發展」的基建配套設施，以及增加「鄉村式發展」地帶的發展密度。同時又倡議以「標準金額」加快補地價進度。此外，協會認為放寬祖堂地的轉讓門檻、加快檢視「綠化地帶」均可加快住宅供應。

短期增加供應方面，協會建議加快落實過渡性房屋計劃及興建房屋，並廣泛使用組裝合成建築法，同時又建議加快「活化工廈計劃」進度，提出誘因給業主加快改建現時舊工廈為過渡性房屋。

長遠發展方面，協會建議把葵涌貨櫃碼頭搬遷至桂山島，騰出土地發展為海景新都會區，以連接西九龍及荃灣。

協會執行委員會主席郭海生指，佔地280公頃的葵涌貨櫃碼頭，曾一度納入「土地大辯論」諮詢的概念性選項，雖然最終未有納入土地供應專責小組建議的八大優先選項，但不時也有議員及商界重提此計劃。協會認為，《施政報告》未有提及上述計劃，料很大程度基於未能決定搬遷的選址。

協會副會長兼華東分域主席施家殷認為，桂山島適合作為貨櫃碼頭的新選址，同時也可作為粵港澳「智能物流」產業園，以融入國家發展大局，釋放葵涌海岸線片區用地，料可大量解決房屋供應問題，同時可連西九龍至荃灣一帶，成為新的「海景都會區」。不過該項目暫時未有具體詳情，又指要視乎規劃方案，才能預計容納人口、房屋供應的數字。