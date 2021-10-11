柏傲莊 III 本月增10宗取消交易　四房買家改即供付款後棄購

因牆身底座混凝土未達要求而需拆卸重建的新世界（0017）柏傲莊 III，自7月起持續出現取消交易個案，至今累計錄得63宗，單計10月迄今則累錄10宗，涉及樓價逾1.39億元。此外，有買家於更改付款辦法後，再取消交易，料可獲賠償金由約174.4萬元大減72%至46.9萬元。

據成交紀錄冊，項目上周五（8日）單日新增8宗取消交易個案，單位分佈於第1A、1B及8B座，實用面積介乎307至998平方呎，涉及樓價由約760.4萬至2,333萬元。

當中，第1A座15樓B室，實用面積998平方呎，屬四房連多用途室間隔，該單位於9月1日曾更改支付方式，由建期成交改為420天成交期，惟於10月8日更新為取消交易。

累計80名買家已更改付款辦法

事實上，在得知賠償方案後，不少柏傲莊 III 的買家均由建期成交改為即供成交，料可獲更多賠償金，迄今累計已有80宗更改付款辦法的個案。

而上述則為首宗更改付款辦法後再取消交易之個案，料該買家可獲賠償額將大減。據單位樓價資料，相關買家取消交易前，料可獲約174.4萬元之賠償金，惟取消交易後賠償金將大減72%至46.9萬元。