火炭星凱．堤岸首批268伙　折實售617萬起　均價較柏傲莊III平5%

中洲旗下火炭新盤星凱．堤岸，今日（5日）公布首張價單，首批268伙，折實入場價由617.4萬元起，整批折實平均呎價18,888元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永形容價錢為「深鐘興奮價」。他解釋，因為星凱．堤岸可分別直達深圳及金鐘。他又形容開價非常貼市，較同區有5%至10%折讓，最快下周末推售。

折實兩房最平897萬起 三房逾千萬

首批268伙的價單定價由726.4萬至2,399.3萬元，以最高15%折扣計，折實售價617.4萬至2,039.4萬元，價單呎價18,577元至25,830元，折實呎價15,790元至21,954元。

入場單位位於1座6樓F室，屬於面積331平方呎的一房單位，折實售617.4萬元，折實呎價18,653元。至於兩房戶最平為1座6樓H室，面積568平方呎，折實售896.8萬元，折實呎價15,790元。至於三房戶最平為3座6樓A室，673平方呎，折實售1,077.2萬元，折實呎價16,006元。

而價單提供3種付款方法，包括120天即供、360天即供及建築期付款，最高折扣由11%至15%不等，至於按揭安排，發展商指短期會公布。

延伸閱讀：星凱‧堤岸前身為惠康貨倉 逾11億購入地盤 每呎補地價3580元

戶型分布方面，首批268伙，包括62間一房戶，面積331至348平方呎；66間兩房戶，面積462至542平方呎；66間為兩房半，面積552至573平方呎；及74間三房戶，面積673至945平方呎。

較柏傲莊 III 首批折實均價平5%

參考鄰區一手盤，如今年5月推售的大圍站柏傲莊 III，首批182伙折實平均呎價19,999元，一房戶入場折實售674.8萬元起。以均價計，星凱．堤岸較之低約5.5%。

二手方面，火炭區現有四個大型私人屋苑，包括御龍山、銀禧花園、駿景園及晉名峰。據中原地產數字，最接近火炭站的御龍山，近期平均二手成交呎價17,790元，駿景園為15,013元，銀禧花園為15,640元，晉名峰則為15,676元；如沙田區，沙田第一城近期呎價18,103元。星凱．堤岸的折實均價18,888元，高於同區及鄰區二手。

【三房連裝修示範單位】

+ 5

【一房連裝修示範單位】

+ 1

星凱·堤岸將分實體及電子兩種方式收票，發展商指，預計今日稍後時間開放網上收票，最快下周末推售。

星凱‧堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶，戶戶面積逾千呎。項目預計關鍵日期為2023年3月，距今尚有約十八個月。