洪水橋#LYOS獲批預售　開放式最細202呎起　長實：一直反對納米樓

長實（1113）旗下洪水橋洪元路2號的新盤#LYOS，提供341個單位，已獲批預售樓花。發展商今日（12日）首度公布項目的資料及銷售部署，最快下周初上載樓書，將為「北部都會區」規劃公布後，該區首個推出的住宅項目。

定價參考「北部都會區」範圍樓盤

長實執行董事趙國雄今日表示，#LYOS的定價將會參考「北部都會區」範圍的樓盤價格。他又解釋，#LYOS的名字是指「Live Your Own Style」，表達項目的創新獨特個性。

而#LYOS 的單位戶型分布今日曝光（下圖），合共提供341伙，實用面積由202至806平方呎，其中標準單位方面，開放式戶佔約56伙，面積由202至209平方呎；一房戶佔88伙，面積一律少於300平方呎；至於兩房單位亦設88伙，面積由447至482平方呎，分開放式廚房及梗廚兩款設計。此外，項目提供51伙特色戶，為花園複式戶，一律三房一套房間隔。

最快下周二上載樓書

長實高級營業經理楊桂玲表示，項目連花園單位佔全盤約30%，整個屋苑採低密度發展。項目樓書及示範單位準備工作已近尾聲，將爭取於下周二（19日）上載樓書。示範單位設於紅磡置富都會。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。

對於新一份《施政報告》，趙國雄指，希望政府可多推土地，使發展商興建更多住宅，讓香港市民住得更好。他又希望政府可簡化推地程序、以及加快補地價程序。就發展局局長黃偉綸日前提出，正考慮在賣地條款加入限制私樓單位的最低面積，趙國雄表示，一直反對納米住宅單位，集團亦支持此大方向。