葵涌月海灣業主遭「鋤價」陷拉鋸戰　兩周後減價5%沽貨

樓價指數破頂後出現回落，住宅交投量也有所減少，業主信心減弱。葵涌月海灣有單位兩周前遭買家大幅「鋤價」陷入拉鋸戰，業主見近月市況轉弱心態軟化，與外區買家拉鋸兩周後，最終減價5%，以636.8萬元沽出兩房單位。

中原資深分區營業經理許偉業指出，上述單位為月海灣2座中層E室，實用面積403平方呎，屬兩房間隔，兩周前仍叫價670萬元，當時單位獲80後外區家庭客看中，大幅鋤價近8%，以618萬元洽購，不過未有成事。

「最後底價」640萬 會面後再減

不過隨後單位原業主見近月市場成交大幅減少，心態轉弱下調叫價至640萬元，並指出是「最後底價」，而該組80後外區家庭客也同時向上提高出價至628萬元，惟交易仍處於拉鋸狀態。

最終買賣雙方在日前相約在屋苑會面，雙方最終成功達成共識，單位以636.8萬元易手，成交呎價15,801元。而原業主於2015年1月以453萬元買入單位，是次易手，持貨逾六年，帳面升值約183.8萬元或40%。

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