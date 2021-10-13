圓規襲港｜毋懼颱風　外區客818萬購深水埗寓．弍捌兩房

颱風「圓規」襲港，有個別買家毋懼8號風球照入市。深水埗寓．弍捌昨傍晚錄得一宗兩房成交，中原地產分區營業董事程智聰表示，單位為寓．弍捌高層C室，實用面積433平方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲外區用家以817.5萬元承接，呎價18,880元。

代理指，單位原叫價845萬元，新買家於上址睇樓數次，見景觀開揚、亦「啱價」，遂於昨傍晚6時許、即8號風球下入市。至於原業主於2015年8月以650萬元買入上址，持貨六年，現沽貨帳面獲利167.5萬元，單位升值26%。

寓．弍捌位於深水埗福榮街228號。（資料圖片）

同區街坊8號風球下購尚悅兩房

此外，一名元朗區用家亦於8號風球下，以545萬元購入尚悅兩房單位。美聯物業分行助理區域經理張國成指，尚悅1座高層F室，實用面積約356平方呎，兩房間隔，望元朗市景，月前叫價約550萬元放盤。

張國成續指，至昨日8號風球下，單位仍獲區內客上門睇樓，雙方議價後，象徵式減價約5萬元，至以545萬元成交，呎價約15,309元。資料顯示，原業主於2017年11月以約445萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約100萬元，物業升值約22%。

換樓客8號風球前夕950萬買美孚三房

而8號風球懸掛前夕，美孚新邨錄得一宗三房戶成交。香港置業分區董事陳渝東表示，美孚新邨5期蘭秀道24號低層A室，望內園景，三房套房間隔，實用面積約672平方呎，原叫價980萬元，放盤近三個月後，獲區內客接洽，議價後減價30萬至以約950萬元成交，實用呎價約14,137元，屬市價。

據了解，買家為換樓客，睇樓兩次即拍板入市，購入單位自住。而原業主於2012年6月以約583.8萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約366.2萬元，物業升值逾六成。10月至今美孚新邨暫錄6宗二手成交。