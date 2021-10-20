星凱．堤岸加推218伙　首推開放式戶入場費496萬起　周六次輪發售

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，再度加推新一張5號價單，涉及218伙，折實平均呎價21,267元，當中包括首度推出、全盤數量較少的開放式單位，折實售價496.2萬元起。項目將於本周四（21日）截票，本周六（23日）展開次輪銷售，發售338伙。

228呎開放式戶 折實呎價21763元

據價單資料，加推的218伙，價單定價由583.8萬至1,878.5萬元，價單呎價18,592元至31,294元，扣除最高15%優惠後，折實售價496.2萬至1,596.7萬元，折實呎價15,888元至26,596元。

折實後最平的單位為1座7樓C室，實用面積228平方呎，屬開放式單位，折實售價496.2萬元，折實呎價21,763元。

星凱．堤岸預計關鍵日期為2023年3月。

扣除景觀樓層因素 屬原價加推

發展商指，是次大部分單位扣除景觀樓層因素後，屬原價加推，參考5號價單中的5座7樓F室，實用面積346平方呎，折實售價669.7萬元，跟4號價單內、相同面積的5座6樓F室比較，折實售價665.6萬元，高一層售價僅高0.6%。

個別單位則加價2%，包括5號價單內的5座18樓D室，實用面積677平方呎，折實呎價19,338元，較4號價單內、相同面積的5座17樓D室，折實呎價18,942元，高一層呎價高約2%。