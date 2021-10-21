景順投資羅德城近2.34億購白壁相連戶　呎價6.1萬

金融界人士入市買豪宅單位。景順投資亞太區行政總裁羅德城新近斥資2.338億元買入東半山司徒拔道豪宅白璧高層相連單位，繳付高達15%的辣招稅，涉及超過3,500萬元。

據土地註冊處資料，上述成交個案為司徒拔道51號白璧高層A、B室相連單位，在9月29日分別以逾1.452億及逾8,858.37萬元沽出，兩單位新買家均為羅德城（LO TAK SHING ANDREW）及鍾頴思（CHUNG WING SZE DEBORAH）。羅德城為與景順投資高級董事總經理、亞太區主管中英文名相同，料為同一人。

資料顯示，上述兩個單位分別繳稅約2,178萬及約1,328萬元，分別佔樓價15%，意味新買家本身在港已持有其他物業，需要支付辣招稅款。該兩單位實用面積共3,827平方呎，是次成交呎價約61,092元，附有兩個車位。

原業主斥1075萬分階段買入

至於兩個單位原由同一組業主持有，早於在1985年以355萬元買入A室，及後在1992年再以720萬元購入B室，合共購入價1,075萬元。現時易手帳面大幅升值逾20倍或逾2.23億元。