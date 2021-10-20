日本城創辦人魏麗霞2億買貝沙灣頂層複式戶

薄扶林貝沙灣錄得名入市個案。家品零售連鎖店日本城創辦人之一魏麗霞，新近斥資1.91億元買入貝沙灣南灣一伙頂層複式連天台戶，成交呎價約53,490元，魏麗霞同時以900萬元買入屋苑3個相連車位，即合共斥資2億元入市。

據土地註冊處資料，上述頂層複式單位在10月8日以1.91億元沽出，新買家為魏麗霞（NGAI LAI HA）。魏麗霞為家品零售連鎖店日本城的創辦人，現時擔任日本城母企國際家居零售（1373）主席、行政總裁兼執行董事。

首置名義入市 繳稅810多萬

上述成交單位屬於頂層複式連天台戶，實用面積3,739平方呎，採五房連書房間隔，附有978平方呎平台，以及1,377平方呎天台，並設有私人泳池。天台位置可望鋼綫灣海景及數碼港方向。魏麗霞是次入市需支付811.75萬元作為稅款，佔樓價4.25%，反映她以首置名義入市。

原業主2013年購入價1.12億

至於單位原業主為劉月寰（LAU YUET WAN YVONNE），與香港大學博物館基金會主席名字相同，料為同一人。劉月寰在2013年4月份以1.12億元購入上述貝沙灣特色單位，，持貨逾八年，是次易手帳面升值約8,800萬元或約79%。

日本城創辦人劉栢輝斥1.8億購深水灣徑8號單位

翻查資料，日本城另一名創辦人劉栢輝，近年亦大手買入豪宅物業，如去年9月份以1.796億元買入南區深水灣徑8號2座低層D室，實用面積2,865平方呎，成交呎價62,688元。

劉栢輝在港持有不少豪宅物業，分布於港島及九龍，如2018年斥約6,788萬元購入柯士甸站GRAND AUSTIN 2座高層，連車位，成交呎價4.28萬元；另2014年及2017年，他分別以8,578萬元購入東半山肇輝臺6號高層單位，及以3,238萬元買入九龍站凱旋門低層戶。