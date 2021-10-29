運房局：未來三至四年新樓潛在供應減至9.4萬伙

運房局截至9月底止數據顯示，未來3至4年，一手住宅供應料9.4萬伙，按季減少2,000伙或2.08%。

當局補充，潛在供應量約9.4萬伙，計及1.1萬個貨尾單位、5.4萬伙興建中但未售出的單位，以及2.9萬個已批出土地上可隨時動工的單位數目。

另外，今年首三季施工的住宅數量7,200伙，去年全年為1.18萬伙。而9月底止已落成的私人住宅數量1.12萬伙，去年全年為2.09萬伙。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，本地疫情大致受控，雖然今年第三季樓市表現不太理想，但預期第四季樓市回暖，相信今季的施工量及落成量會有所回升。政府公布未來3至4年最多有9.4萬伙住宅供應，數據與預期相若。

他估計，今年住宅施工量及落成量都較預期低，全年施工量約1萬至1.1萬伙，較去年低約一成，而落成量約1.5萬至1.6萬伙，較去年低約25%。

萊坊料一手、二手樓價升5至8%

此外，他又認為，雖然政府公布首三季住宅供應量達到14,430伙，較全年目標的12,900伙高出約一成，但上季賣地表上僅推出兩幅住宅用地，其餘大部分來自市建局﹑私人發展及重建補地價項目。預期下季在官地供應步伐方面仍會較慢。

他預計，在現時購買力仍然強勁下，預期今年住宅樓價表現符合預期，一手住宅樓價全年可升8%，二手住宅樓價升5至6%。當中又以1,000萬樓價的中小型住宅單位表現會較好，豪宅及超級豪宅市場的成交在年尾較少。