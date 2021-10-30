後生女獲家人資助四成首期　730萬買富榮花園兩房「自己住」

樓價水平處於高位，不少年輕市民買樓亦要靠「父母幹」。向來有「九龍居屋王」之稱的旺角居屋富榮花園，新近有低層戶以自由市場價730萬元易手，新買家為一名獲家人資助四成首期、年約20多歲的「後生女」。

中原奧運站分行經理劉冬冬表示，上述成交個案為富榮花園14座低層K室，實用面積431平方呎，原則兩房，現改為一房單位，新近獲一名約20多歲的年輕女士，以自由市場價730萬元買入單位自用，成交呎價16,937元。

他又透露，該名年輕女士獲父母資助樓價四成作為首期入市，由於父母本身已有自用物業，新買入的單位將會讓女兒「一個自己住」。

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原業主6年前Full Pay買樓

據了解，原業主於2015年3月份「Full Pay」520萬元買入該單位，未有為單位承做任何樓按，是次易手帳面升值約210萬元或四成。

該名原業主早於在半年前已把單位推出放售，叫價750萬元，不過一直未獲承接，但由於沒有供應壓力，一直不願大幅減價。直至近月才減價至738萬元，最終再略為減價以730萬元沽貨。