單位直撃｜鳳德邨納米戶呎售1.7萬　較高位跌一成　用家即睇即買

新盤市場狂推納米單位，連帶黃大仙公屋鳳德邨相隔四個月後再錄納米戶成交，一個實用面積不足150平方呎的高層開放式戶，以自由市場價255萬元賣出，呎價逾1.7萬元，呎價同類單位高峰期造價相比，回落約12%。

富誠地產物業顧問鄭穗香表示，上述成交為鳳德邨3座高層6室，實用面積149平方呎，採開放式間隔，座向南面、望開揚市景，日前以自由市場價255萬元易手，實用呎價17,114元。

原業主持貨4年帳賺53萬

鄭穗香表示，已補地價之鳳德邨單位一向甚少放盤，上述開放式單位一向單身人士及投資者歡迎，是次放盤單位屬屋邨各納米戶型中，間格最方正實用。 單位於在8月份放盤，最初自由市場開價270萬元，直至近日減至255萬元後即獲承接。 新買家購入單位自住，睇樓當日更帶備訂金，即睇即買。

【鳳德邨納米單位直撃】

原業主於2017年08月以自由市場價202萬元購入上址，持有單位四年，是次轉手帳面獲利約53萬元，其間升值26.2%。由於上述百餘平方呎的納米單位，甚少放盤，且「賣一個少一個」，故上址為同類單位近四個月以來首宗成交。

鳳德邨納米戶呎價曾逼近2萬

翻查過去成交資料，黃大仙鳳德邨屢次誕下「公屋王」紀錄，目前屋邨呎價最貴的單位亦是納米戶，為鳳德邨2座中層戶，實用面積153平方呎，在2019年12月以自由市場價298萬元賣出，呎價約19,477元，成為當時全港呎價最貴的公屋。若以現時最新成交個案比較，新易手單位的呎價較高位回落約12%。