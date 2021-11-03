恒地連環斥740億購中環兩地王　擁三地標近700萬呎商業王國

發展局今日（3日）公布，恒地（0012）以508億元奪得中環新海濱3號商業地皮，創下本港有史以來最貴賣地紀錄。同時，亦是恒地繼四年前以超高價奪得同區美利道商業地後，再下一城，奪得地王。恒地四年間已先後斥資逾740億元掃入兩幅中環貴重地皮，連同合資的國際金融中心（ifc），一躍成為中環「大地主」，進一步擴大其商業王國。

早年合資發展國際金融中心ifc

除了最新中標的新海濱3號商業地，恒地本身在中環區內已擁有多個旗艦項目，包括毗鄰上述新海濱3號用地的國際金融中心（ifc）。項目為恒地夥港鐵（0066）、新地（0016）、香港中華煤氣及中銀香港屬下的新中地產所組成的IFC Development Limited發展，總樓面高達約470萬平方呎，ifc二期高度更達412米，為全港第二高物業，僅次於九龍站環球貿易廣場（ICC）。

2017年破盡紀錄奪美利道商業地

此外，恒地2017年5月份又以232.8億元獨資投得中環美利道商業地，每呎樓面地價達50,064元，成交總價及呎價均破盡當時的賣地紀錄。單是樓面地價已遠超當時周邊中環甲廈的二手成交呎價，導致「麵粉大幅拋離麵包價」的情況出現。

中環美利道商業項目於今年7月份已正式命名「The Henderson」，將建成一座總樓面達46.5萬平方呎的超級甲廈，預料於2023年落成，早前已有首個租客落戶。

三大項目共涉677萬呎商業樓面

而是次中標的中環新海濱3號商業地，規模龐大，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。

綜合上述三大商業項目，即新海濱3號項目、美利道The Henderson，以及合資發展的國際金融中心（ifc）兩期 ，恒地已擁達677萬平方呎樓面。此數字尚未計及恒地在區內持有的其他規模相對細的商廈，如H QUEEN'S等。

參考目前中環商業區的大地主置地公司，在區內擁有商業樓面達484萬平方呎，包括多幢位於港鐵中環站上蓋或周邊的物業，如交易廣場第一至三座、怡和大廈、摭打大廈、歷山大廈、置地廣場、告羅士打大廈等。