恒地508億奪中環新海濱3號商業地　本港歷來最貴地王

發展局今日（3日）公布，中環新海濱3號用地（3號用地）透過「雙信封制」方式公開招標，並以508億元批予Pacific Gate Development Limited（國基發展有限公司），其母公司為恒地（0012），批租期為五十年。每平方呎樓面地價31,462元，屬市場預期之內。

發展局：標價及設計合共得100分

發展局指，標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終由國基發展有限公司的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分（在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分 ）。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准。有關標書的標價為508億元。

擬建3座建築物 包括兩座寫字樓

中標的設計方案建議興建3座建築物，當中，最接近海濱的建築物將作多用途，另外兩座擬作辦公室。建築物之間將預留間距，提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米。設計方案亦會提供一條行人通道，由港鐵中環站接駁至發展項目。

中標的設計方案擬建3座建築物，天台同時設名為「Horizon Park」的相連平台，把3座建築物串連。（中標方案概念圖／發展局文件）

共接獲6份標書 4份未達要求

發展局又指，是次招標共接獲6份標書，其中，4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求。換而言之，有兩份標書（包括中標者在內 ）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

中標方案以「橋」作為整個發展設計概念

發展局發言人表示，政府的願景是將3號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、着重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，與周邊環境融合。

【中環新海濱3號用地中標設計方案概念圖】

是次中環商業地採用「雙信封制」招標，即要求發展商以獨立信封，分別提交設計建議書及價格建議書，政府在審批標書時，將設計規劃和價格納入考慮之內，並非價高者得。故地皮自去年12月18日起開始招標，經過半年招標期後，再歷五個月的評審時間，較一般招標賣地需時長、程序亦較繁複。

今年6月地皮估值370億至645億

資料顯示，上述地盤面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。

上述用地於今年6月18日截標時，共接獲6份標書，主要為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012），信和置業（0083）則夥拍招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團，另港鐵（0066）夥九龍倉置業及華懋集團合組財團競投入標。

6月地皮截標時，市場對用地的估值由約370億至645億元不等，即每呎樓面地價約2.3萬至4萬元。即是次中標價符合市場預期。

中標財團須建新郵局、公眾停車場

地皮以龍和道作界線，分為北面 （Site A） 及南面 （Site B） 兩部分，現時位於Site B的郵政總局及天星碼頭停車場將會重置。而中標財團必須興建一所新郵局、提供325個車位的公眾停車場及兩間公廁。至於新郵政總局必須於2027年底前完工後無償交回政府。據賣地條款，3A和3B用地須分別於2027年底或之前及2032年底或之前完工。