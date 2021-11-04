10月份6599伙申請預售樓花　按月勁升2倍　啟德跑道區佔近六成

據地政總署最新資料，10月份有多達12個住宅項目新申請預售樓花，涉及伙數達6,599伙，按月大升2倍，當中主要來自啟德跑道區，涉及6個樓盤、合共3,690伙。

啟德跑道區6個新申請預售的住宅項目，涉及多個由不同發展商組合持有的項目，包括中海外（0688）、恒地（0012）、嘉華（0173）及會德豐合資持有的啟德第4A區2號地盤，劃分4期申請預售樓花，每期提供405伙至636伙，合共2,062伙。

而中海外、嘉華及會德豐組合持有的啟德第4A區1號地盤，提供1,017伙；會德豐、帝國集團、恒基、新世界（0017）共同持有的啟德第4B區3號地盤第2期，提供571伙。上述第4A區及第4B區的樓盤均為跑道區項目。

至於麗新（0488）旗下觀塘恒安街18號市建局項目，提供156伙，命名為Bal Residence，據發展商早前指，項目逾九成屬一房單位。

新界區方面，新地（0016）佔3個項目，包括大埔白石角優景里與博研路交界住宅項目，分為2A及2B兩期，涉607及688伙；同系的屯門兆康第54區商住項目，則有800伙。另外路勁基建（1098）與深圳控股（0604）持有的屯門管翠路18號，則提供698伙。

上月3盤獲批共涉1221伙

至於10月份合共批出3個新盤的預售樓花申請，包括長實（1113）洪水橋新盤#LYOS（341伙）、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第二期（388伙），以及會德豐地產啟德MONACO ONE（492伙），3個樓盤合共1,221伙