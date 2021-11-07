持貨半世紀　新世界4.55億沽美孚一籃子商舖　買家蔡志忠：好平

由新世界（0017）持有近半世紀的荔枝角美孚新邨一籃子商舖物業，早前推出放售，原叫價5.5億元，新近獲資深投資者蔡志忠及「磁帶大王」陳秉志以4.55億元購入，即較意向價低約17%，該批物業總樓面逾8.5萬平方呎，呎價僅約5,335元，為樓上住宅單位呎價的一半。

蔡志忠：成交價「好平」、有加租空間

蔡志忠回覆《香港01》查詢時，証實購入上述舖位物業，並指成交價「好平」，打算先收租，又指日後有加租空間。他特別看好民生商舖前景，認為大業主一手持貨至今，願意割愛出售屬難得，呎價十分便宜。

據了解，上述舖位分布在美孚新邨一期至八期的基座平台、地下、一樓至三樓，涉及24個舖位，面積介乎399至32,257平方呎，涉及總樓面85,284平方呎，現由多個租戶承租，包括教育機構、宗教機構、畫廊、琴行、家居零售、醫務所及健身中心等，目前出租率100%，每月租金收入140萬元，以新成交價計，租金回報近3.7厘。

據了解，新世界發展持有上述一籃子舖位約五十三年，過去多年從未放售。

至於資深投資者蔡志忠，今年上半年接連沽出多個舖位物業，三個月累積套現約2.48億元。當時他接受《香港01》訪問時指，沽貨是「化零為整」，為換貨作準備，並透露正洽談大型物業，不排除隨時入市。

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