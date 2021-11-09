發展商連環沽非核心物業　華懋1.2億賣慈雲山逾萬呎巨舖

多家本地發展商沽售旗下非核心區零售舖位物業。市場消息透露，由華懋集團持有的慈雲山蒲崗村道慈華大廈逾萬呎巨舖，新近以約1.2億元沽出，成交呎價約8,620元。

現由老人院承租 月租近36萬

上述成交舖位為蒲崗村道145至151號慈華大廈低層地下、地舖及閣樓，地舖面積僅約430平方呎，而低層地下位置及閣樓分別約6,972及6,519平方呎，合共總樓面約13,921平方呎。舖位現由護老院承租，每月租約35.86萬元，新買家約有3.6厘租金回報。

資料顯示，上述舖位由合安管理有限公司（HOP ON MANAGEMENT COMPANY LIMITED）持有，其公司董事包括陳鑑波及吳崇武，二人分別為華懋集團財務總監及銷售部總監。

慈雲山蒲崗村道慈華大廈逾萬呎巨舖，新近以約1.2億元易手。（網上圖片）

新世界連環沽屯門、美孚舖位

疫情下，舖市較高峰期大幅回調，不過，年內卻相繼有發展商沽出非核心舖位物業，如新世界（0017）持有逾半世紀的荔枝角美孚新邨一籃子商舖物業，日前以4.55億元售予資深投資者蔡志忠及「磁帶大王」陳秉志，較意向價低約17%。該批物業總樓面逾8.5萬平方呎，呎價約5,335元，僅為樓上住宅單位呎價的一半。

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此外，今年3月份新世界又以3億元沽出屯門鄉事會路88號The Parkville天生樓地下及一樓之11個舖位，以總樓面13,858平方呎計，成交呎價約2.16萬元，買家為宏安夥「樓神」兒子趙朗。

至於恒地（0012）今年9月份沽出鴨脷洲大街68號倚南基座一籃子舖位，涉及共11間舖位，面積約5,229平方呎，以約2.25億元成交，呎價約4.3萬元。該批舖位租金收入約33.48萬元，租客包括日本城、佳寶、家農等，回報約1.8厘。