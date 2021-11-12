長情業主沽貨　80歲長者995萬賣太古城兩房戶　持貨40年升值廿倍

藍籌屋苑太古城連環錄得長情業主沽貨個案。一個由逾80歲長者持有超過四十年的寧安閣兩房單位，新近以995萬元易手，較1980年買入價勁升約20倍。

美聯物業太古城齊宮閣分行高級分區營業經理吳肇基表示，上述成交為寧安閣中層F室，實用面積約530平方呎，兩房間隔，原業主於10月以約1,090萬元放盤，累減至近期1,020萬元，最終再多減約25萬元，終以995萬元成交，呎價約18,774元。

租戶遷出 長者擔心無力處理租務

原業主於1980年10月份以約46.5萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約948.5萬元，物業更大幅升值約20倍。據了解，該名原業主為一名超過80歲的長者，多年來一直持有單位作收租用途，但由於近日租戶遷出，加上年紀較大，沒有心力再處理收租、單位維修事宜，最終選擇沽貨套現。

鳳山閣高層兩房43年升值11倍

此外，另一宗個案為鳳山閣高層F室單位，實用面積約582平方呎，同樣為兩房間隔，原業主於9月放盤叫價約1,230萬元，近日減至約1,138萬元，議價後再多減約78萬元，並以1,060萬元成交，呎價約18,213元。

原業主早於1978年9月份以約87.5萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約972.5萬元，大幅升值約11.1倍。