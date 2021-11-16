先後關閉兩門市　中旅社荃灣自用30年地舖結業　16萬轉租予桑拿店

受反修例事件及新冠肺炎疫情影響，零售及旅遊業生意一落千丈。在港創立約93年的香港中國旅行社（下稱中旅社），近月先後關閉旗下兩間自用多年的地舖，改為出租。其中，鄰近港鐵荃灣站的青山公路一個約4,000平方呎自用舖，早前結業遷出，據悉新近獲桑拿店落戶，以每月約16萬元承接。

桑拿店16萬承租 取代中旅社

市場消息透露，荃灣青山公路189號百萬行地舖及地庫，每層面積約2,000平方呎，合共約4,000平方呎。記者10月底現場所見，舖位門面已封圍板，中旅社招牌被拆走，並掛起代理招租告示，從舖位通往地庫位置的樓梯可見，地庫有大量雜物待清走。

直至11月中，上述舖位重新圍板，據悉獲提供推拿、足浴及美容服務的桑拿店承租，每月約16萬元，成交呎租約40元，租約期至2024年10月中。翻查資料，上述舖位的業主為香港中旅物業投資有限公司（CHINA TRAVEL SERVICE PROPERTY INVESTMENT HONG KONG LIMITED），舖位早於1984年以335萬元買入。

中旅社八十年代斥335萬買入 現回報57厘

據了解，上述舖過去多年一直由香港中旅社自用，未曾放售或放租。不過據消息透露，上述舖位在近年開始推出招租，今年2月份叫租高達25萬元，惟一直未獲承接。直至在10月份才以約16萬元租出，較叫租低9萬元或36%。由於物業早年低價買入，以新租金計算，回報高達約57厘。

封關多時 本地桑拿行業現商機

而是次承租中旅社舖位的新租戶為桑拿店，美聯旺舖營業董事黃培權表示，過往不少港人喜歡前往內地按摩，惟受疫情影響，封關逾一年，相關活動近停止。故此，有按摩店行業看準商機，在港開設新店。黃氏又指，該類店舖過去甚少在地舖開店，為市場罕見個案。

中旅社教育路36年自用舖轉出租

除上述荃灣舖位外，另一個由香港中旅社持有、位於元朗教育路自用舖位，同樣轉為出租。舖位位於教育路37號地下4號，連閣樓面積合共2,174平方呎，8月份以每月約12萬元推出放租，直至10月底成功租出，租約期2023年10月底，暫未知租戶詳情。

資料顯示，中旅社早於1985年以198萬元買入上述教育路舖位，以目前每月新租金約12萬元計算，租金回報亦達73厘。

代理：中資分店傾向搬上樓

有熟識舖位市道的代理透露，反修例事件時，不少針對中資商店的活動，中旅社部分門市店舖亦被塗鴉、大門及內部設施被打爛，損失慘重。雖然至今事情已告一段落，但個別中資商戶依然「不太放心」，加上封關下，旅遊活動幾近暫停，服務需求減少，或部分服務可改透過網上處理，遂改變策略，部署把地舖分店搬至樓上寫字樓或商場。

就上述分店搬遷事宜，《香港01》向中旅社查詢，惟截稿時仍未獲回覆。據中旅社的網頁資料，今年10月20日起其位於九龍灣德福廣場及銅鑼灣恒隆中心的門市，亦已經暫停對外營業。