營業逾三十載　蘇麗鐘錶22萬續租彌敦道老舖　租金勁挫七成

政府仍未落實通實措施，零售核心區舖位租金繼續插水。由本地老牌高檔鐘錶店蘇麗鐘錶承租約33年的尖沙咀彌敦道地舖，新近獲該鐘錶店以每月約22萬元續租，較一年前跌租急跌超過五成，同時也較9年前高峰期累挫近七成。

上述個案為彌敦道89至93號華源大廈地下36號舖，新近獲現租戶蘇麗鐘錶（ZURICH WATCH COMPANY LIMITED）續租，每月租金22萬元，租約期為2022年1月1日至2023年12月31日，為期兩年。是次租金水平較2020年1月續租時的46萬元，大幅下挫52%。該舖位面積約1,300平方呎，最新呎租僅約169元。

1988年進註彌敦道地舖 營業33年

翻查過去資料，蘇麗鐘錶早於1988年進駐該舖位，當時簽下5年租約，惟租金不詳，直至2006年該舖租金已達19萬元，隨後受惠內地自由行政策帶動，在零售高峰期2012年時，舖位租金更升至每月66萬元。

不過及後零售市況持續下滑，核心區租金走勢也無以為繼，該高檔鐘錶店在2020年1月初續租舖位時，租金也降至每月46萬元，較高峰挫30%，而租約期更縮減至只有一年，為市場較少出現的情況。

蘇麗鐘錶擁58年歷史 代理多家瑞士高檔手錶

蘇麗鐘錶創立於1963年，為本地老牌高檔鐘錶店，主要代理瑞士手錶，如勞力士 （ROLEX）、帝航錶（TUDOR）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE）等奢侈品牌。蘇麗鐘錶總經理陳國華早前曾接受傳媒訪問表示，疫情過後，香港鐘錶業可能不再主力依靠內地人，或由東南亞區等地的消費者取代，認為香港鐘錶業仍有優勢。