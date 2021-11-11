高鐵概念「炒過龍」　佐敦地舖1598萬沽　9年帳面蝕兩成

早年市場憧憬「高鐵概念」，認為開通後將直接帶動整個油尖旺區零售。不過，過去一年多受疫情影響，封關多時，高鐵效應一直未能發揮，最新有鄰近高鐵西九龍總站的佐敦地舖，需要以1,598萬元蝕沽，較2012年底的購入價，帳面貶值近兩成。有舖位投資者認為，早年市場挾高鐵概念「炒過龍」，高位買貨的業主現時只可「輸少當贏」。

帳面損手逾380萬

市場消息透露，佐敦文英街26至48號文輝大廈地下18號地舖，與柯士甸站及高鐵西九龍總站僅相距約4至6分鐘步程。舖位面積約760平方呎，新近以1,598萬元易手，呎價2.1萬元。惟翻查資料，原業主於2012年11月以1,980萬元買入上述舖位，即是次沽貨帳面蝕讓382萬元，貶值19.3%。

此外，原業主買入舖位時支付了74.25萬元稅款，若再計及買賣兩次的佣金支出共35.78萬元，估計蝕讓金額高達492萬元。不過，估計期內的租金收益可抵銷部份蝕幅。

當年舖市「炒過龍」 投資者摸頂買入

近年頻頻買賣舖位物業的盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興認為，上述蝕讓個案主要由於當年市場預計高鐵快將落成，憧憬帶動人流、生意等，令當時出現「炒過龍」的熾熱情況，個別投資者因而「摸頂買入」。惟今天疫情下人流、不升反跌，他相信業主只能「輸少當贏」，預計未來仍會陸續出現類似個案。