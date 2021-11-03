西營盤舊樓獲批強拍底價3.77億　地舖收購價兩年間竟「愈叫愈平」

據土地審裁處最新資料，西營盤保德街一幢樓齡約55年的舊樓地盤獲批強拍，拍賣底價3.77億元，每呎樓面地價料約1.34萬元。

而過去兩年，大廈少部分的地舖及住宅單位一直未能成功收購，發展商遂向小業主出價、冀對方放售物業，惟期內的收購價「愈叫愈平」，個別舖位的收購價更下跌約6％至7％，與樓價走勢相違。

維修費用佔重建成本四成

上述強拍申請地點為西營盤保德街1至7號，現為一幢於1966年落成的8層高商住舊樓，地下為零售商舖，樓上則為住宅。法院判辭指出，目前該幢舊樓狀況欠佳，估計維修費用高達約898.66萬元，不過若重建全幢物業成本僅約2,263萬元，即維修費佔重建費用近40%，並不划算。

上述物業地盤面積約3,005平方呎，預計可重建為一幢住宅，落成後總樓面料約2.79萬平方呎。

西營盤保德街舊樓狀況欠佳，估計維修費用高達約898.66萬元，佔重建費用高達四成。（法院判辭資料）

過去兩年部分舖位收購價「縮水」

資料顯示，該宗強拍申請由FAMOUS CONCEPT DEVELOPMENT LIMITED在2019年提出，當時申請人已持有該幢舊樓約82.05%業權，尚欠4個地舖及3個住宅單位未能收購。

該財團在2019年至2021年期間，曾多次向小業主提出收購，不過提出的收購價一直維持2019年的水平，部分更有所下調，其中，地下B號舖2019年8月的收購價為1,830萬元，惟至2021年8月已降至1,700萬元，減幅約7.1%；而地下A號舖在2019年8月的收購價為1,600萬元，及至2021年8月，其收購價已降至1,500萬元，減幅約6.25%。

財團過去兩年向小業主提出收購，但提出的收購價卻「愈叫愈低」。（法院判辭資料）