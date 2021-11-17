消息：大坑西邨屬私營項目　政府難以公屋資源安置

《香港01》早前報道，市建局與香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）合作的「大坑西新邨重建」項目，將撥出10億元租金津貼予受影響的約1,200戶居民。租津方案曝光後，有關注組及居民組職發起抗議，強調居民「不要錢，只要屋」，促當局安排居民在原區公屋安置。

據接近政府的消息人士指，讓受影響大坑西新邨居民在原區公屋安置的做法並不可行，其一是利用公屋資源安置受私人重建影響的居民，做法欠恰當；又強調目前公屋申請人數達25.45萬人，平均輪候時間5.9年創新高，不少仍在排隊上樓的劏房戶也處於水深火熱之中，故難以「插隊」作優先上樓安排。

大坑西新邨重建後 原居民可租可買

消息人士指，由於大坑西新邨屬「私營廉租屋邨」而非公營屋邨，是次重建亦屬於「私人重建項目」，政府一向立場是不會以公屋資源安置受私人重建影響的居民，至於平民屋宇亦無權為居民提供公屋安排。目前居於邨內的居民，每月繳交約數百元至1,000餘元的租金，惟正在輪候公屋的申請者中，不乏每月交租6,000元、7,000元的劏房戶，故難以作優先公屋安置安排。

消息人士又指，租津可絕對滿足到受影響居民在重建期間的住屋需求，「重建後居民要租番大坑西新邨，一定租得到，租金仲要係公屋水平，如果要買亦都可以，又鄰近石硤尾站，某程度上𠵱家嘅公屋住戶都冇𠵱優勢。」

對於坊間有指大坑西新邨居民早年不能申請公屋，消息人士表示，該邨居民其實一直都可以申請公屋、居屋、首置，所有資助房屋都沒有限制。目前部分居民亦正在輪候公屋、甚至「成功上到公屋、買到居屋」，所以不存在不容許他們排公屋的情況。

此外，消息人士又指，有個別已成功取得公屋單位的人士，現時仍然報稱居於大坑西新邨，該類人士的租金津貼資格，預計將會受到審查，但同時亦反映大坑西新邨居民是可透過正常程序取得公屋單位。

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