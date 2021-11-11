大坑西邨遷置方案　消息︰平民屋宇設10億租津　三人家庭可獲70萬

市區重建局與香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）合作的「大坑西新邨重建」項目，在10月底已向城規會遞交重建方案，隨後再向受影響居民提出「先遷出後回遷」的遷置安排，不過有關注團體表示曾訪問600多戶居民，當中逾九成住戶不接受相關安排。

三人家庭平均每月津貼1.16萬

重建方案預計12月可獲城規會批准，整個項目料在5年後完成重建，就有居民拒絕接受遷置安排，據消息人士透露，期間發展商將向受影響、需要搬遷的約1,200戶大坑西新邨居民提供租金津貼。以三人家庭為例，5年租金津貼約70萬元，平均每月津貼約1.16萬元，估計整個項目涉及的總租金津貼合共約10億元。

相關租金津貼安排以5年期計算，預計分兩次向可合資格人士派發，相關金額以家庭成員人數劃分，人數較少的一人、二人家庭，分別可獲得約54萬、60萬元的租金津貼，三人家庭則獲得70萬元。至於四人及五人家庭可獲得81萬及近100萬元的津貼。假若5年後項目完成重建，相關人士選擇不遷回大坑西新邨，將會再獲額外四分之一的補償金額。

預計津貼足夠承租大型老牌屋苑

以目前深水埗、石硤尾一帶住宅租務個案來看，是次平民屋宇提供的租金津貼，加上本身租戶每月需繳交的公屋租金約1,000元至2,000元，合計金額料足夠讓受影響人士承租同區的合適單位。參考目前南昌站的大型新盤匯璽，其一房戶月租約2萬元，開放式戶月租約1.5萬元，若受影響租戶不是選擇這些樓齡較新的樓盤，相信市場上有一定選擇，如美孚新邨等大型老牌屋苑。

長者租樓遇困難 平民屋宇或代租酒店客房

對於部分大坑西新邨年紀較大的長者擔憂最終難以找到租盤，消息人士指，平民屋宇已準備後備方案，假若有個別人士在尋找租盤遇到困難，可尋求社工隊協助及聯繫地產代理。若然最終仍未能解決住屋問題，不排除由平民屋宇承租酒店客房，讓受影響居民入住，又或與提供過渡性房屋的非牟利機構商討安置事宜，惟相關津貼也需要再作計算。

申請資格「從寬處理」 不考慮收入狀況

至於項目租金津貼的申請資格，消息人士透露，平民屋宇傾向「從寬處理」，不會考慮相關居民的收入狀況，但會考慮居民會否持有多項物業或貴重物業，不過若個別居民僅持有一項物業作收租金收入用以維生，預計也會通過審查。目前受影響的1,200戶人士中，初步估算已有超過一半人士可通過審查，其餘暫未獲通過審查的人士，主要涉及住戶並非登記用戶本人，相信釐清親屬關係後也可獲通過。

不過消息人士又指，現時有個別大坑西邨登記用戶，把現有單位用作非法私人出租用途，並早已遷出單位，預計該類人士未能通過審查。

消息指「先借公屋安置」並不可取

此外，有團體指政府可先借出區內公屋，以協助居民解決遷置問題，隨後才啟動重建計劃。消息人士認為，上述措施並不可行，因會阻礙現時多達25萬宗的公屋申請輪候情況。

整個「大坑西新邨重建」項目將提供3,347個住宅單位，上述作為重置現有租戶的約1,300伙，完成重建後會繼續用作私營廉租屋邨，屆時居民可繼續以「公屋租金」承租單位，同時也接受相關居民買入單位。

至於尚餘約2,000伙將作「首置單位」出售予首次置業人士，該批「首置單位」暫時未落實折扣水平，但預計將會以「居屋水平」訂價。

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