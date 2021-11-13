消息指平民屋宇設十億租津　大坑西邨居民抗議促安排原區公屋安置

市區重建局與香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）合作的「大坑西新邨重建」項目，早前有消息傳出，發展商將向受影響、需要搬遷的約1,200戶大坑西新邨居民，提供總額達10億元的租金津貼，以便居民在重建期間在外租屋。

大坑西邨居民權益關注組，聯同大坑西新邨八座互助委員會，及約50名年長居民，今日（28日）發起抗議行動。關注組批評，平民屋宇早前單方面對外放風提供10億元租津，企圖將居民塑造成只要錢的形象，強調居民「不要錢，只要屋」，促當局安排居民在原區公屋安置。



大坑西邨居民權益關注組指出，平民屋宇從未與居民磋商謀求共識，一直零溝通，批評平民屋宇做法傲慢冷漠。關注組指，平民屋宇的放風內容，只着重租津金額，誤導公眾以為平民屋宇已作出善待居民的遷置安排，更意圖將居民塑造成「只要錢」的貪心形象，對此表示強烈抗議。

過去一直協助居民的民協譚國僑指出，現時大坑西邨內有約1,100戶，約67%為45歲以上，反映區內平均年齡偏高，不少居民大半生，甚至一生都居於大坑西邨。根據早前流出的安置消息，收留居民的過渡房屋很大機會位於新界，例如元朗江夏圍等地區，對於不少居於大坑西邨的高齡住戶是不可行。

民強樓互助委員會副主席王尚俊形容，新界過渡屋的暫遷方案令住戶有如「釋囚」，要重新適應社會。他指，不少住戶習慣現在的起居超過50年，老人家除較難適應外，他們的日常生活如覆診等，都要在搬遷後重新排期。

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關注組強調居民「只要屋，不要錢」，指10億元租金津貼非居民所需，要求安排原區安置，認為當局可協助將居民先安置於區內公屋，重建後平民屋宇將大坑西邨單位，交予房委會供申請家庭入住。

民泰樓互委會主席黃汝華指出，大坑西邨於60年落成，惟住戶一直不能享用抽居屋或申請公屋等房屋福利。現在市建局與平民屋宇合作重建大坑西邨，港府應協助居民安置，以啟動大坑西邨重建計劃。