補地價收入勢創歷史新高　上月再錄3宗工廈個案　涉逾23億

財政司司長陳茂波早前在網誌表示，市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關補地價收入達歷史新高，截至10月底有逾400億元。

據地政總署公布最新補地價資料，10月份再錄得3宗大額工廈補地價個案，合共涉及逾23億元，其中，新地（0016）郭氏家族長子郭炳湘創立的帝國集團，旗下黃竹坑道36號地盤及黃竹坑道63號天豐工業大廈，分別涉及以逾8.06億及逾5.31億元完成補地價。

至於餘下一宗為資深投資者林子峰等持有的觀塘敬業街41號地盤，涉及金額逾10.13億元。該項目可建總樓面約329,128平方呎，每方呎補價約3,080元。

本財年補地價金額近307億

據地政總署數字，綜合各類型已公布的補地價個案，本財年至今，暫錄多達約172.82億元的補地價金額。數字仍未計及10月底九龍建業（0034）剛完成補地價的牛池灣清水灣道35號（聖約瑟安老院舊址），該項目補地價金額高達96.58億元，以及新地（0016）為西貢西沙路十四鄉大型綜合發展項目進行的次輪補地價，涉及約37.5億元。

若計及上述兩項目，今年全年補地價金額將高達306.9億元，超越去年全年度補地價金額226.56億元。

撇除上述牛池灣清水灣道35號個案，本財年內最大額的補地價個案為香港興業國際（0480）與中信泰富地產共同持有大嶼山愉景灣北部用地，在10月份以約52.4億元完成補地價程序，每呎樓面補價約4,030元。此外，港鐵（0066）黃竹坑站六期亦於5月份完成補地價，涉及金額約49.45億元。