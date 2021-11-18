樓市大好友林奮強奧運站複式戶　劈價兩成每呎35元租出｜豪宅直撃

由「樓市大好友」林奮強持有、享有「零死角」海景的奧運站柏景灣頂層複式戶，早前叫價9,000萬元放售，惟上月「轉陣」封盤不賣，改為以每月9萬元放租。單位新近以每月約7萬元租出。

中原地產分行經理劉冬冬表示，柏景灣帝柏海灣1座頂層複式單位，實用面積1,970平方呎，在三星期前封盤、「轉賣為租」，意向月租約9萬元，近日終以每月約7萬元租出，較意向價低約2萬元或22%，呎租約35元略低市價。

【帝柏海灣頂層複式單位直撃】

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劉冬冬續指，新租戶為來自港島區的家庭客，是次承租單位除因為業主願意下調意向價外，主要因為上述單位座向南、望開揚海景，並認為複式分層戶較洋房更有私隱度，屋苑保安更佳。

弧形落地玻璃 望「零死角」避風塘海景

據代理提供的相片，該複式單位下層樓底極高，客飯廳上方均有大型吊燈裝飾，無論客廳或飯廳位置均可飽覽油麻地避風塘，以至維港煙花海景。

而單位內部設有兩條樓梯連接上下兩層，其中一條樓梯前方設有多塊弧形落地大玻璃窗，住戶可「零死角」欣賞望海景，至於另一條樓梯則位於近大門位置。至於複式單位上層大廳連接一個面積約200平方呎的露天平台，兩區域以摺門分隔，平台位置可讓住戶進行燒烤等戶外活動。

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裝修費達200萬 手持同層另一伙上月租出

翻查資料，上述單位原業主為「樓市大好友」、香港黃金50創辦人林奮強持有，林氏早於2009年透過公司名義以2,700萬元買入上述單位。以目前最新的月租約7萬元計算，租金回報約3.1厘。據了解，單位的裝修費高達200萬元。《香港01》就上述租賃事宜向林奮強查詢，惟未獲回覆。

除上述單位外，林奮強亦持有另一伙帝柏海灣1座頂層複式單位，並於今年9月份租出，月租約為6萬元，該單位實用面積同為1,970平方呎，成交呎租僅約30元。現兩個單位租出，帶來每月租金收入約13萬元。