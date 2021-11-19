城規申請｜長實火炭工業區57萬呎地盤　申建逾4700伙

長實（1113）或有相關人士就東火炭工業區用地一個佔地約57萬平方呎的地盤，向城規會遞交改劃為住宅用地，計劃興建超過4,700伙的大型住宅項目。

據城規會資料，上述申請地點為火炭多幅沙田市地段及丈量約份第176約地段第750號餘段及增批部分及毗連政府土地，總地盤面積約106萬平方呎，當中政府土地佔約48.12萬平方呎，目前為工業地帶。申請擬就上址向城規會申請改劃為為「住宅(戊類)」、「政府、機構或社區」、「休憩用地」用途。

擬發展為綜合住宅發展項目的部分，地盤面積約57萬平方呎，擬建24座樓高28至38層的住宅、可建住宅樓面約286萬平方呎。項目提供4,706伙，平均每伙面積約608平方呎。

長實：為東火炭工業區業主之一

長實表示，該集團為東火炭工業區業主之一，上述發展方案透過一間名為Hybonia Limited 的公司向城規會遞交。該計劃將興建行人天橋貫穿整個住宅發展區，以及連接毗鄰的火炭港鐵站，以便居民出入。同時，區內亦將興建一座有24間教室的小學，以滿足該地區未來的教育需求。

長實又指出，改劃方案將透過進行重建或改建計劃而逐步淘汰現有東火炭工業區。住宅發展將分不同階段實施，每座工業大廈的業主均可按需要和計劃靈活地進行住宅發展。如城規會通過此項審批，長實將成為先驅，啟動第一期重建工作。