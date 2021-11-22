小巴大王馬亞木3.9億沽觀塘全幢工廈　近半年三度出貨套現11億

小巴大王馬亞木家族再度大手沽貨，最新以3.9億元沽出觀塘駿業街全幢工廈，持貨約十五年大賺3.5倍。綜合過去成交資料，馬亞木家族在過去半年至少三度賣出逾億元大額物業，套現合共約11.4億元。

資料顯示，上述最新成交為觀塘駿業街44號航空科技大廈全幢工廈，在11月5日以3.9億元沽出。上述工廈由人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）持有，該公司由小巴大王馬亞木家族持有。

馬亞木於2006年以8,663萬元買入上述工廈，一直持有作長線收租。是次物業易手，持貨約十五年帳面大賺約3.5倍。工廈地盤面積約5,530平方呎，以總樓面約56,151平方呎計，是次成交呎價約6,945元。

據代理透露，上述工廈現況交吉，在兩年前已推出放售，惟當時以進取價6億元放售，一直未獲承接，直至近半年降價至4億元。至於新買家非本地註冊公司。

近月連沽旺角停車場、中環中心全層

事實上，近一年小巴大王馬亞木家族頻頻沽貨，如今年6月份以1.218億元沽出旺角奶路臣街33號至37號依利大廈3樓至6樓停車場，較2004年購入價3,450萬元，帳面大賺逾2.5倍；今年10月份又賣出中環中心一層樓面予董建華家族，市傳成交價約6.3億元，呎價料約2.52萬元。