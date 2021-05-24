羅素街靚舖再靠短租吊命　小巴大王馬亞木長子：希望條街冇咁難睇

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-24 09:00

昔日貴為全球最貴租的銅鑼灣羅素街，近日雖陸續有新租客進駐，惟個別舖位依然「未有着落」，需再次靠短租「吊命」。由「小巴大王」馬亞木持有的羅素街地舖，自去年9月份10萬元短租予口罩店後，上月再短租予手機配件店多三個月，租金相若，惟較高峰期長租約相比，勁挫九成。馬亞木的長子馬僑生回覆《香港01》時表示，核心區舖市依然有待恢復，但希望「條街冇咁難睇，少啲吉舖，所以（短租）填滿左先算。」

長租叫價由55萬降至25萬 仍乏問津

市場消息透露，上述由小巴大王持有的羅素街60號地下B號舖，位於波斯富街與利園山道之間一段，仍屬當眼位置，面積約1,100平方呎，今年4月起以每月約10萬元短租予手機配件店，租約期至7月底，為期三個月。

該舖位在去年9月份已由口罩店以每月約10萬元短租，租用至今年4月遷出，意味舖位尚未獲長租客垂青，只能續靠短租客支持租金收入。

有代理指，上述舖位早前長租叫租達每月55萬元，不過，今年3月份已降低至35萬元，至4月份業主的相關人士表示，不想舖位再由短租戶承接，希望可以覓得承租至少一年的租戶，月租可降至25萬元，呎租227元，惟仍乏人問津，故再一次由短租戶租用。

馬僑生：長租約可縮至一年 「租金可平少少」

對於舖位的租務狀況，小巴大王馬亞木的長子馬僑生表示，「核心區舖市始終未得，自己都希望條街冇咁難睇，少啲吉舖，所以填滿左先算。」他表示，就舖位的租務要求也作彈性處理，長租租約最短可縮至一年，有別於一般的兩至三年租約期，且「租金可平少少，等到人地（租客）搵到食先，遲啲先再調整返。」

被問及整體零售消費市道，馬僑生認為，隨著近月社會上更多人願意接種疫苗，零售市況也開始改善，留意到零售商開始變得積極，「有部分經營者開始早啲出嚟霸位、租用靚舖位。」不過，現時核心區舖租依然在低位徘徊，他認為，未來租金走勢要視乎政府何時通關，待來港內地旅客數字回復，消費力方可重臨。

曾由太子珠寶鐘錶120萬租用 現租值挫九成

翻查資料，馬亞木早於2005年以1.08億元購入上述羅素街舖位，舖位在2008年由售賣高檔奢侈品的太子珠寶鐘錶以每月約45萬元租用，隨後數租金一直攀升，在2013年高峰期該鐘錶店更以每月約120萬元續租，呎租1,091元。

若以目前的短租租金10萬元跟高峰期長租約相比，租金已累挫逾九成或110萬元。

太子珠寶鐘錶在租約期完結後，因舖位一直未能找到長租戶，最終再短租半年至2015年8月才遷出，隨後舖位獲藥房以每月約80萬元承租，及後租金進一步下調至65萬元。