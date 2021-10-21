董建華家族斥13億連購中環中心兩層樓面

董建華家族近期連環入市，新近再斥資約13億元買入甲廈中環中心兩層樓面。

原由「小巴大王」馬亞木透過THE CENTER （20）LIMITED持有的中環中心20樓全層，最新易手，據公司註冊處資料，上述公司的董事原為馬亞木、馬僑生、馬僑武、馬僑文，惟最新已由董立新、姚爾欣取代。董立新為全國政協副主席、前特首董建華的幼子。

上述中環中心20樓全層，在7月份曾傳出以約6.3億元易手，全層面積約24,980平方呎，如成交價屬實，呎價約2.52萬元。

此外，由資深投資者「磁帶大王」持有的中環中心25樓全層，在7月份以約6.74億元沽出，成交呎價約2.7萬元。新買家為TOPWORLD UNION ENTERPRISE LIMITED，公司董事包括董立新、董立均及董立筠。董立均及董立筠分別為董建華的長子及長女。

董建華家族成員近月屢次入市

事實上，董建華家族成員近月不時入市，如董建華本人在今年8月透過首置名義，以1.6億元買入中半山嘉慧園C座低層單位，連一個車位，以單位實用面積3,335平方呎計，呎價約47,976元。

而董建華胞弟董建成、以及上述董建華三名子女，夥拍前政務司長唐英年，在今年8份月向永泰地產（0369）買入粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞住宅官地的15%權益，涉及約3.9億元。