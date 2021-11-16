黎永滔1.83億沽中環地舖　每呎售逾17萬　鷹君接貨

由資深投資者黎永滔持有的中環德己立街地舖，新近獲鷹君集團（0041）斥資1.83億元買入。黎永滔持貨十一年，帳面賺超過4,300多萬元。黎永滔回覆《香港01》時表示，打算把套現所得資金轉投至住宅市場。

上述由黎永滔持有的舖位，為中環德己立街德和大廈地下1及1A號舖，位處單邊、毗鄰蘭桂芳，早前以1.83億元成交。以舖位面積約1,045平方呎計，成交呎價約17.5萬元。黎永滔早於2010年5月以1.3918億元買入舖位，是次易手，帳面賺約4,382萬元或約31.5%。

新買家為鷹君管理層

是次舖位新買家為SUNSHINE PROSPECT LIMITED，其公司董事包括鷹君主席、董事總經理兼執行董事羅嘉瑞、總經理兼執行董事簡德光、執行董事羅俊謙，公司註冊處地址亦為鷹君集團總部。

降價27%沽出舖位

目前該舖位由兩間食肆承租，其中1號舖由壽司店以每月約10.8萬元租用，而串燒店則以38萬元承租1A號舖，合共月租收入約48.8萬元。新買家料享約3.2厘租金回報。

黎永滔回覆《香港01》表示，數年前曾放售此舖，叫價2.5億元，最新降價27%至1.83億元沽出，但由於舖位在早年買入，是次易手仍有可觀升幅。他認為，近月零售氣氛有所好轉，加上預期通關在即，投資者也把握機會入市。

黎永滔沽出的德己立街舖位位處單邊，現租客為兩間食肆。

黎永滔：套現資金轉戰住宅市場

他又透露，目前住宅市場暢旺，打算把套現所得的資金投放至住宅範疇，目標買入面積約5,000至6,000平方呎的市區中小型住宅地盤。

舖市租務方面，黎氏指，消費市道有所好轉，不少藥房及化妝品等商戶開始在旺區一線地段租舖，旗下銅鑼灣羅素街單邊舖也正獲買家洽租，不過該舖目前由短租戶使用，租期至明年年中，故不急於尋找新租戶。