單位直撃｜半新居屋啟朗苑靚裝一房552萬沽　入伙兩年半勁賺1.1倍

啟德半新居屋啟朗苑兩年前才入伙，近日一個一房單位以552萬元（未補地價）易手，成交呎價達14,526元，呎價不單創下東九龍居二市場新高，賣方持貨約兩年多，帳面勁賺1.1倍。

呎價創東九龍居二市場新高

富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，啟朗苑A座低層4室，實用面積380平方呎，一房間隔，望內園景及街景，單位放盤多月，原本叫價580萬元，終以552萬元（未補地價）成交，即累減28萬或5%，呎價14,526元，創下東九居二市場呎價新高。

據知，新買家為綠表客。而上址原業主於2019年4月以261萬元（未補地價）向房委會購入單位，持貨至今僅兩年多，現帳面獲利291萬元，期內升值1.1倍。而涉及的「辣招稅」未知由買方或是賣方負責。從相片可見，單位附有雅致裝修。

【啟朗苑成交單位直撃】

同類單位兩個月賣貴182萬或五成

參考啟朗苑於2019年才進行揀樓，同年入伙。今年9月份屋苑錄得首宗未補地價成交，同屬A座低層戶，面積相若，成交價370萬元，呎價約9,737元。事隔兩個多月，造價竟高出182萬元或近五成。

啟朗苑位於沐安街18號，合共三座，提供683個單位，位置極靠近港鐵屯馬線啟德站，毗鄰為市建局煥然壹居，而一街之隔是多個私樓豪宅屋苑。

房委會於2019年進一步收緊居屋的轉售限制，以購入單位首兩年計，業主只能透過居二市場（又稱綠表市場）以原價出售單位，房委會已不會回購單位。兩年後，業主可在居二市場自行定價出售單位予房委會提名人。若然想補地價在自由市場上出售，則要持貨滿十年才能「鬆綁」。