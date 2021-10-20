單位直撃｜居屋凱樂苑首宗二手　連辣稅賣勁賺188萬　兩年升值1倍

被稱為「居屋樓王」的長沙灣凱樂苑，樓齡僅約兩年，新近錄得首宗二手成交，美聯首席高級營業經理黃永財表示，凱樂苑E座（凱瞳閣）極低層單位，實用面積386平方呎，屬開放式間隔，未補地價以480萬元成交，呎價約12,435元。

呎價近1.25萬 帳面升值近一倍

凱樂苑於2018年推出，2019年2月揀樓、同年入伙。據資料，原業主2019年9月以約243.54萬元購入上述單位，短短兩年間，單位帳面已大幅升值約97%，惟由於持貨不足三年，需付10%額外印花稅（SSD），扣除約48萬元稅項後，料帳面仍賺逾188萬元或七成。

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凱樂苑為2018年推出的居屋，設有五座，共提供2,522伙，位於長沙灣荔盈街3號、大型私樓新盤維港滙的後方，距離港鐵站約5分鐘步程。屋苑部分高層單位可望海景，惟上述成交單位屬極低層，料望樓景為主。

參考運房局去年向立法會提交的文件，2014年至2019年間，全港共有19個居屋屋苑已落成或將落成，當中，市值地價最高為長沙灣凱樂苑，市值地價總額達99.46億元，成為居屋樓王。

觀乎近數年推售的「半新居屋」，陸續開始出現二手買賣，而且升值幅度超越私樓。如2017年8月發售的梅窩銀河苑，上月亦錄得首宗二手成交，為低層單位，未補地價以330萬元沽出，實用面積543平方呎，成交呎價約6,077元，料帳面至少賺30%至50%。

事實上，房委會於2019年進一步收緊居屋的轉售限制，以購入單位首兩年計，業主只能透過居二市場（又稱綠表市場）以原價出售單位，房委會已不會回購單位。兩年後，業主可在居二市場自行定價出售單位予房委會提名的人。若然想補地價在自由市場上出售，則要持貨滿十年才能「鬆綁」。