居屋搖錢樹｜梅窩銀河苑首錄二手成交　三房戶330萬沽料勁賺五成

本港樓價指數於今年7、8月再度破頂，連帶位處離島偏遠地區的二手居屋，造價亦水漲船高，短短數年累積可觀升幅，成為「搖錢樹」。

四年前發售 同類單位最貴僅255萬

據房委會資料，9月份梅窩銀河苑錄得首宗二手成交，為屋苑一個低層單位，上月未補地價以330萬元沽出，單位實用面積543平方呎，成交呎價約6,077元。惟未知其一手購入價。

銀河苑於2017年8月發售，當時售價介乎140萬至255萬元。參考當時屋苑的「樓王」單位為A座15樓高層戶，實用面積543平方呎，戶型與上述二手成交個案相同，可分間為三房，成交價255萬元，即首期僅需約13萬元；至於同類型的低層戶，四年前一手發售時成交價約220萬元。

若與當年「樓王」單位成交價比較，上述首宗二手成交的造價帳面至少升值30%至50%。

低層兩房戶258萬沽 料最多賺七成

此外，該屋苑在10月份亦錄得另一宗成交，為實用面積384平方呎的低層兩房戶，以未補地價的258萬元易手，呎價6,719元。四年前發售時，同類戶型售價約150萬至177萬元，估計目前已升值逾四成至七成。

梅窩銀河苑位於銀礦灣路16號，設有兩座，提供529伙，實用面積約380至543平方呎，在2018年9月入伙。