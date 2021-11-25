鄧成波家族西貢5工廈建「安老院舍村」　規劃署不反對

由鄧成波家族持有、去年初曾以25億元放售的西貢康定路1、2、6、7及9號合共5個項目，今年8月份向城規會申請發展為社會福利設施（安老院），提供1,127個安老院舍床位，涉及樓面約25.1萬平方呎。規劃署對上述申請方案表示不反對，方案將於明天（26日 ）交由城規會審議，預料有機會獲得通過。

規劃署認為，上述發展方案擬議的地積比率、建築物高度限制、覆蓋率等符合大綱圖限制，同時可淘汰現有工業用途，符合規劃原意，同時為區內長者提供安老宿位。

資料顯示，上述5個項目各自進行申請，地盤面積介乎18,095至30,678平方呎，合共地盤面積為125,532平方呎，全部均計劃以地積比率兩倍發展，興建5幢樓高6層的安老院舍，每幢面積約36,189至69,558平方呎，合共涉及251,064平方呎。

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申請人的發展方案指，擬議發展將能解決本港對住宅及安老院舍床位的需求，切合政府最近的政策方向，同時符合規劃原意，並能促進舊工業區改造和改善整體街道景觀質素。

去年遭否決 新方案捨棄住宅部分

翻查資料，2019年鄧氏家族曾就西貢康定路5個項目，向城規會申請發展，包括興建99個私人住宅、以及1,403個安老院舍床位，涉及總樓面共約34.95萬平方呎，惟去年底遭否決。目前最新的發展方案已放棄住宅發展部分。