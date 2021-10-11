三年前夥波叔攻港賣龍床盤　內房佳源：不想被定位為納米樓發展商

佳源國際（2768）數年前夥拍「舖王」鄧成波家族，以屯門「龍床盤」菁雋作為「頭炮」打入香港房地產市場，佳源國際（2768）執行董事兼聯席公司秘書卓曉楠接受《香港01》訪問時指，集團在港發展三年至今已漸成熟，未來將傾向以獨資形式競投官地、進行併購等。同時指，集團不想被市場定位為「納米樓」發展商，故未來會主力推出適合家庭、面積約400至800平方呎的中小型單位。

卓曉楠表示，為平衡風險，過往每次打入新市場，集團也會夥拍於當地有發展經驗的企業或投資者，故三年前找到投資經驗豐富的「波叔」鄧成波合作，務求更「接地氣」，更容易了解香港地產市場及程序。不過，她指，攻港三年，集團現在更趨成熟，更熟悉香港市場，故未來的新項目傾向獨立運作，暫不考慮再度合作。

左起佳源國際執行董事兼聯席公司秘書卓曉楠、及佳源陞域發展副總經理王冰沁。

擬獨資投地 增加土儲

卓曉楠又指，集團一直看好香港樓市，認為本港住宅有剛性需求支持，故未來計劃以獨資身份在港投地。她透露，集團每年均會預留買地和發展的資金，並會在11月至12月訂立銷售、回籠、買地資金的指引範圍。以今年為例，公司預留了100億元（人民幣）買地，目前只用了60億元在長三角（珠海及佛山）買地，尚餘40億元可動用。

雖然今年在港未有新動作，但卓曉楠指，集團正尋找新項目，傾向競投港島及九龍的政府官地，同時正留意該兩區的重建項目，若成功增加土地儲備，未來會主力推出適合家庭使用、面積約400至800平方呎的中小型單位，務求盡吸首置客、上車客及家庭客源。

由三年前的「龍床盤」轉型至發展至少400平方呎的中小型單位，卓曉楠指，集團旗下屯門菁雋的開放式單位，早前銷售迅速沽清，吸引不少輕上車客入市，但由於不想再被市場定位為「納米樓」發展商，故未來傾向興建一些更適合家庭使用的中型單位，她指集團不是盲目只為盈利而做。

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屯門商廈累售三成 轉陣「連租約」賣

至於商業項目方向，佳源陞域發展副總經理王冰沁指，與鄧成波家族合作的屯門活化商廈項目匯賢一號「雋峰」，即將調整市場定位重新推售。該盤設有30層，提供約320個寫字樓單位，至今已累售約三成。最新計劃改以「連租約」形式出售，冀吸引更多投資者，但強調集團未有計劃降價求售。

她指，匯賢一號「雋峰」現時部分單位已租出，租戶包括教育機構等，平均呎租約30元，最高呎租達35元，與九龍區商廈相若。