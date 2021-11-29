原定2023年落成　金鐘廊重建工程未開展　發展局：須調解反對意見

金鐘廊重建發展計劃（計劃）原定2019年開始、2023年落成，惟至今工程仍然未開展。發展局回覆《香港01》表示，計劃擬建的道路工程收到反對意見，故需按法例調解，待法定程序完成後，會適時把金鐘廊用地納入賣地表中。惟暫未有實際時間表。

規劃署早在2014年展開金鐘廊用地的規劃及設計研究，並於2018年完成研究，建議用地分兩部分發展，當中，西面地盤B將保留作行人連接之用，提供約2.6萬平方呎餐飲和零售樓面。

至於東面鄰近統一中心的地盤A，佔地6.7萬平方呎，擬重建為樓高48層的商廈，並設兩層地庫及5層平台，共提供逾100萬平方呎商業樓面，當中寫字樓佔38層，涉86.2萬平方呎樓面，而零售及餐飲樓面則佔13.6萬平方呎。整個項目為金鐘區十多年來最大型的商業項目。

備受矚目的金鐘廊重建項目，近數年一直有傳將推出招標，卻遲遲未被納入賣地表。（張美華攝）

然而，為應付上述計劃在行車和行人方面的交通需求，及提供便捷和無障礙的行人通道連接附近的大廈，計劃需要興建高架行人道和封閉現有道路。

局方指，去年9月為計劃的擬建道路工程進行刊憲，於法定反對期內收到反對意見，主要關注有關工程可能會對公共交通使用者和行人帶來的影響、工程的安排和設計等，故局方須按照相關條例的規定充分考慮及調解有關反對，包括舉行反對意見調解會議等，並交由行政長官會同行政會議決定授權進行擬建道路工程。

局方又指，待有關道路工程的法定程序完成後，會經考慮整體推地和市場情況推售商業用地，適時把用地納入年度賣地計劃。但未有透露時間表。

事實上，金鐘廊重建項目近年一直傳即將推出招標，與銅鑼灣加路連山道、中環新海濱3號等多幅「重磅」商業用地一樣備受市場關注，卻遲遲未被納入賣地表，而另外兩幅用地則分別已於今年5月及11月高價批出。