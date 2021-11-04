恒地508億奪中環商業地　派息不變　李家傑：四叔笑到見牙唔見眼

中環民耀街新海濱3號商業地王，由恒地（0012）以508億元投得，成為賣地表歷來造價最貴的地皮。集團聯席主席李家傑今（4日）透露，「四叔（李兆基）好開心取得地皮，笑到見牙唔見眼。」至於恒地副主席兼執行董事林高演則表示，集團資金充裕，直言就算明天支付地價也沒有問題，又指集團派息政策完全不變，沒有計劃供股。

李家傑：四叔身體狀況好好

對於成功奪得中環地王項目，李家傑笑指，「四叔（李兆基）好開心取得地皮，笑到見牙唔見眼。」並大讚李家誠帶領團隊奪得項目，很用心做此項目。他同時透露，四叔（李兆基）現時身體狀況好好。

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至於主席李家誠表示，很高興投得項目，除商業部分會做得出色，亦希望公眾地方、綠化空間都有高水準以回饋社會，為市民帶來中環新景象。對於商廈市場近年有回落跡象，李家誠則表示，「對香港好有信心」，認為香港始終是世界性的金融中心，是最搶手的地方，相信項目會帶來好回報。新項目的定位除引入傳統品牌，加入飲食概念，更希望把綠色空間、文化融入購物娛樂的體驗之中。

林高演：明天支付地價也絕無問題

被問及中環項目投資金額高昂，會否引入合作伙伴，恒地副主席兼執行董事林高演指，項目現由集團獨資擁有，不過若然有其他機構表示有興趣，也不會抹殺合作機會。

林高演又指，集團資金充裕，直言「就算508億地價要聽日畀（政府）都唔係問題，所以集團派息政策完全不變，同時冇計劃供股。」他又指，恒地母公司可以提供的資金，「閒閒地都200億、300億、甚至400億。」他認為目前利息水平偏低，「咁低都唔做生意，就唔識做生意。」

林高演：派息不變、不打算供股

對於項目回報及回本期，林高演表示，整個項目總投資額約630億元，現時中環商廈及商場平均呎租約130至190元，「如果以130元計，回報約4%，160元就5%，190元就6%。」以上述回報推算，回本期約為16年至25年。

94萬呎零售樓面 設6層高水族館

新海濱3號商業地項目總投資將高達630億元。項目將分3座建築物，總建築面積為161萬平方呎，分兩期開發展，第一期會在2027年完成，包括27萬平方呎辦公室樓面，以及34萬平方呎的零售﹑餐飲及娛樂空間，及900個車位。

第二期會在2034年完成，可提供39萬平方呎辦公室樓面面積﹑零售空間60萬平方呎，及連接中環站地下通道。換言之，整個項目的零售樓面達94萬平方呎，較毗鄰的ifc mall 的80萬平方呎，再大14萬平方呎，商場內更設有一6層高水族館；至於辦公室總樓面共約66萬平方呎。