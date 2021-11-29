近半年連環沽貨　「慕詩陳」陳欽杰5.5億再標售上環甲廈全層

由慕詩國際（Moiselle）（0130）主席及行政總裁陳欽杰（慕詩陳）持有的上環中遠大廈全層單位，新近推出招標，意向價約5.52億元，較十二年前買入價高出1.8倍。值得留意，「慕詩陳」近半年連環沽出工商物業，已套現逾8,500萬元。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪表示，上述中遠大廈23樓全層，面積約19,746平方呎，現以部份交吉及部份連租約形式招標，可透過公司股權轉讓形式進行交易，意向呎價約2.8萬元，涉資約5.52億元，截標日期為2022年1月12日。李婉琪指，該層的06至12室，面積約9,005平方呎，現租客為大型貴金屬投資公司，每月收租約46萬元，租期至2022年6月。

陳欽杰09年筍價執撻訂貨

翻查資料，上述全層單位的對上一名業主，於2008年7月以約2.28億元入市，不過同年10月份取消交易，相隔近一年，即2009年9月獲陳欽杰以1.99億元買入，及後一直用作收租。目前最新意向價較其2009年購入價高出逾3.5億元或1.8倍。

陳欽杰資深投資者，亦為時裝品牌慕詩國際（Moiselle）的主席及行政總裁主席，據資料，慕詩國際近月連環沽貨，自今年6月起，先後四度沽出鰂魚涌柯達大廈二期10樓5室、6室及7室，以及13樓3室，成交價介乎1,388萬至3,000萬元，合共套現8,526萬元。