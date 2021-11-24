第三度賣產！教協3860萬再沽新蒲崗商廈　8個月勁蝕2000萬

有四十八年歷史的香港教育專業人員協會（教協），於今年9月11日正式通過解散，隨後陸續沽售旗下物業。最新再賣出新蒲崗萬廸廣場商廈單位，成交價僅3,860萬元，較今年3月份買入價5,942萬元，帳面勁蝕超過2,000萬元。綜合教協9月份至今短短三個月內，三度沽貨，合共套現近2.7億元。

今年3月才入市 現實蝕近2400萬

資料顯示，上述成交單位為萬廸廣場9樓F、G、H室，在11月9日以3,860萬元賣出，該批單位面積共4,534平方呎，呎價約8,513元。物業由香港教育專業人員協會（HONG KONG PROFESSIONAL TEACHERS' UNION）持有，於今年3月23日才以約5,942萬元購入。以最新賣出價計算，持貨僅約八個月，帳面大幅貶值2,082萬元，蝕讓幅度高達約35%。

此外，教協買入上述商廈單位時需支付約252.53萬元作為稅款，若計及賣出時的佣金支出等，估計實蝕約2,373萬元。

萬廸廣場。

教協2.3億連環沽旺角兩商廈單位 全由百本醫護接貨

事實上，教協早前已兩度賣出旺角兩個商廈物業，包括今年9月初以1.75億元賣出旺角好望角大廈8樓及9樓兩層樓面，9月底再以5,500萬元沽出旺角中僑商業大廈7樓全層商廈，即教協總辦事處。旺角商廈物業全由百本醫護（2293）承接。

綜合上述三宗賣產個案，教協不足三個月內共套現2.686億元。