內房君豪集團總裁加按港3項貴重物業　借款1億

內房君豪集團總裁石金禹及相關人士，過去五年先後斥逾27.5億元在港掃入多個貴重物業，據市場消息指，該批人士近日將持有的山頂豪宅及中環甲廈向財務公司加按，借取約1億元貸款。

據資料，石金禹或相關人士上月陸續就部分持有的豪宅及甲級商廈物業向財務公司加按，涉及包括於2017年以逾6.63億元購入的MOUNT NICHOLSON雙號洋房，實用面積8,017平方呎連花園，呎價逾8.27萬元，2017年以7.38億元購入的中環中心頂層單位，面積約1.3萬平方呎，呎價5.59萬元，以及今年初傳以2.4億元購入的山頂倚巒雙號屋。

是次石金禹或相關人士向財務公司就上述3項物業加按，借貸額約為1億元，若以3項物業的總購入價約16.41億元計，借款佔比未夠一成。不過，個別物業實已非首度加按，如上述中環中心頂層單位，於今年年中亦曾向恒生銀行借取二按。此外，石氏或相關人士於2019年以逾5.38億元購入的MOUNT NICHOLSON 單號洋房，去年4月曾向渣打借一按，涉及貸款金額2.1億元。

君豪集團為一家以房地產開發，酒店商用置業，倉儲物流，醫藥生物科技製造銷售為一體的公司，2010年成立，項目多分布在杭州、哈爾濱及新疆等。

恒大主席許家印早前就兩間山頂布力徑獨立屋抵押借貸。（梁鵬威攝）

近月，不時傳出有內房高管或相關人士抵押旗下在港豪宅物業以借貸，如中國恒大（3333）主席許家印便將其持有的三間山頂布力徑洋房抵押，包括其中兩幢市值共約18億元的雙號洋房，抵押至財務公司歐力士，連同兩間離岸公司擔保，合共借貸8.21億元。