01獨家｜許家印第三間山頂大宅曝光　妻關聯公司擔保借財仔8.2億

中國恒大（3333）債務危機未解決，許家印早前將兩間山頂布力徑大宅抵押借貸，《香港01》獨家調查發現，原來許家印還持有第三間布力徑大宅，即10號E屋。

根據借貸文件，許家印將市值合共約18億元的10C、10E大宅，抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.2123億元。其中一間擔保公司，與其妻子丁玉梅相關。



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借貸文件令許家印第三間山頂大宅意外曝光

許家印透過「巨山有限公司」（Giant Hill Limited），持有山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，面積5,433平方呎。許家印是巨山的唯一股東，此前曾擔任董事，今年7月辭任，改由「管家」譚海軍擔任。

《香港01》翻查「巨山」提交至公司註冊處的借貸文件，發現貸款與擁有10號E座屋的「好邦有限公司」（Good Bond Limited）相關。代表「好邦」簽名的，亦為巨山董事、許家印管家譚海軍。

換言之，借貸文件揭露，許家印原來擁有第三間山頂大宅。

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面積更大 市值9至10億元

10E屋面積更大，市值約9至10億元。文件顯示，10E屋曾以約每月60萬元出租。早前曝光的10B、10C屋，分別為許家印透過離岸公司迂迴控股，以及直接控股，兩間屋市值分別為7億元及8億元。

「好邦」的董事名為林炎（LIN Yan），以廣東省潮州市的身份證和住址登記；好邦的唯一股東，則為英屬處女島（BVI）註冊的「佳能企業有限公司」（Give Power Enterprises Limited）。

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事7月改為「管家」譚海軍擔任；10號B座屋公司董事亦為譚海軍；借貸文件揭發原來許家印間接持有10號E座屋。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

貸款迂迴 妻子丁玉梅關聯公司擔保

根據借貸文件，「巨山」和「好邦」互為押記人（chargor）和借款人（borrower），兩間公司抵押至財務公司「歐力士亞洲資本有限公司」（Orix Asia Capital Limited），貸款最多8.2123億元。

貸款另外有兩間離岸公司作為額外擔保人（guarantor），分別為開曼群島註冊的「Xinrong Limited」，和BVI公司「佳能企業」。

其中「Xinrong」與許家印妻子丁玉梅有關。丁玉梅擔任董事的「天欣控股有限公司」（Tianxin Holdings Limited），唯一股東為Xinrong。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

早前許家印據報，被要求用私人資產還債。《香港01》上月已獨家披露，許家印抵押山頂布力徑10B屋予建行（亞洲），用作10月3日已本息到期的2.6億美元（約20.78億港元）債券，作為額外抵押品，以換取多三個月的寬限期。

是次承造按揭的財務公司「歐力士」，曾與恒大有多方合作。恒大屯門掃管笏樓盤「珺瓏灣」，原本由恒大旗下的「創盈財務」，為小業主承造俗稱「呼吸plan」的高成數一按，但今年中，恒大要求部份小業主簽保密協議，轉向歐力士申請按揭，而部份現樓按揭，恒大亦以「轉讓按揭」（Assignment of Mortgages）形式，打包出售予歐力士。

▼珺瓏灣驗樓▼



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