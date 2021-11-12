華懋蔡宏興：中環街市出租率95%　開業兩個半月人流逾300萬

中環街市自8月底試業至今首兩個半月，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市完成活化後，成為香港社區文化新熱點，成功做到「老少咸宜」，吸引不同年齡層市民入場，最新出租率已升至95%，有多達100個商戶進駐。

蔡宏興指，項目首階段租務情況理想，呎租維持數十元至二百元不等，認為中環街市呎租水平合理，而現時出租率已達95%，當中租戶平均分配於飲食、零售，以及生活休閒等行業，目前已暫錄得近100個商戶進駐。

呎租最高200元 近百商戶進駐

至於人流方面，他指出中環街市開業至今，人流已超過300萬人次，當中不少為年輕人及家庭客，料40歲以下的訪客佔總人流約6成。而過去數個月，於中環街市所舉辦的社區及夥伴合作活動超過400項，參加人數近20萬名。

蔡宏興又補充，中環街市第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業，料第二期的租金及優惠與第一期相若。

蔡宏興：有興趣參與海洋公園改革

中環街市活化後試業階段成績理想，蔡宏興指出，集團正留意市場上的其他發展項目，若海洋公園落實改革，相關條款合適，集團亦有興趣參與。

集團樓盤推售步伐方面，蔡宏興指，西半山豪宅大學閣原本是計劃以現樓形式，公開進行招租，未有打算出售單位，但因為公眾反應熱烈，故此打算推售大學閣第1座全座單位，並打造全新示範單位，而呎價將參考早前已經沽出的1伙，該宗成交呎價高達約50,568元，亦不排除有提價空間。