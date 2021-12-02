跑道區維港1號加推173伙　折實均價2.55萬　個別單位高一層貴6%

中國海外（0688）啟德跑道區新盤維港1號，今（2日）加推新一張6號價單，提供173伙，折實平均呎價約25,515元。

新加推的173伙，實用面積348至656平方呎，以兩房戶為主，提供113伙，另一房戶及三房戶各佔30伙。價單定價由870.6萬至2,110.9萬元，呎價由25,017元至32,178元，扣除最高13.5%優惠後，折實售價由753.1萬至1,825.9萬元，折實呎價由21,638元至27,834元。

個別單位高一層貴6%

是次最平的一房單位為2B座1樓H室，實用面積348平方呎，折實售價753.1萬元，呎價約21,640元。將於明天（3日）開始收票。

新價單中個別單位有加價，如6號價單的第1B座11樓A室，實用面積454平方呎，價單售價1,316.1萬元，對比今年6月份1號價單內、面積相同的1B座10樓A室，當時價單售價為1,241.7萬元。即高一層售價多出74.4萬元或6%。

維港1號暫沽約514伙 佔全盤不足一半

維港1號自今年6月份推售以來，至今累積沽出514伙，佔全盤單位1,059伙約48.5%。

相關文章：維港1號首批212伙 折實均價22977元 最平656萬住啟德跑道區

維港1號由兩幢高座大廈及一幢低座組成，合共1,059伙，提供一房至四房戶型，實用面積由329至1,793平方呎。當中，兩房戶佔過半數，涉553伙。項目又設6伙特色戶。預計關鍵日期為2023年3月31日。