九龍灣新盤呎價逾兩萬　上車客「偷步」每呎1.5萬購德福花園

九龍灣全新盤皓日上周五（3日）開價，首批折實平均呎價21,548元，有購買力率先轉投同區二手市場。美聯物業高級營業經理徐廣森表示，有上車客「偷步」購入同區二手屋苑德福花園，每呎成交價1.5萬元。

上述成交單位為德福花園P座高層10室，實用面積538平方呎，原則兩房間隔，附企理裝修，望開揚景觀，據悉，單位原叫價838萬元，議價後減23萬至815萬元成交，減幅約2.7%，呎價約15,149元。買家為上車客。資料顯示，原業主於2010年8月斥資350萬元購入上址，持貨約十一年，是次轉手帳面大幅獲利465萬元，升值逾1.3倍。

事實上，九龍灣及牛頭角一帶已多年未有全新住宅項目，區內的二手樓如德福花園、淘大花園等均是八十年代落成入伙，樓齡已逾三十多年，故呎價難與一手樓比較。

淘大花園兩房呎售1.67萬

至於淘大花園日前亦錄得12月首宗二手成交，利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中稱，淘大花園B座極高層1室，可遠眺維港，實用面積約390平方呎，兩房間隔，新近以650萬元沽出，呎價約16,667元。

鮑允中補充，上述成交於新盤皓日開放示範單位後錄得。業主今年7月下旬已開始放盤，原叫價698萬，惟當時有租客居住、單位未能供睇樓。至10月底租客遷出後，再下調叫價，單位終以650萬成交。據悉，原業主於2017年12月，以約598萬元購入上述單位，持貨四年，現轉手帳面獲利約52萬元，物業升值約8.7%。

恒隆地產（0101）旗下牛頭角道11號新盤皓日，日前已公布首批100伙價單，實用面積320至771平方呎，折實平均呎價21,548元，一房入場價由688.8萬元起。