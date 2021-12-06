新世界擬推私人資助房　首期13.5萬目前得呢個市場有選擇

繼四年前在屯門推出15伙「新世代首次置業計劃」後，新世界（0017）今日再宣布擬推出首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，配合其「上車易按揭」，買家可以樓價5%上車，涉及首樓僅13.5萬元，此首期銀碼即使持綠表資格，在現有公屋市場上也沒有太多選擇。

新世界是次推出的非牟利的私人資助房屋項目，若得以落實，首階段將以新界西的地皮作試點，料可建300個實用面積介乎300至550平方呎的一房至三房單位，以市價約五折至六折出售，發展商估計，屆時一個300平方呎單位可以270萬元出售。據知，項目設有轉售限制。

計劃的賣點之一是其付款辦法，成交時，買家可按樓價的一半承造按揭，故首期可壓至樓價的5%、即最少僅13.5萬元，且由新世界做擔保。至於樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內一次過或分階段供款。

縱然政府近年推出新按保計劃（俗稱「林鄭Plan」），不過，800萬元以下私樓物業，最高亦只可做九成按揭。憑首期5%可以買樓的，基本上只有公屋住戶。因公屋戶可向房委會以首期5%買入正在租住的公屋單位，或在居二市場購入未補價公屋或居屋。

十餘萬首期僅新居屋有選擇？

若以銀碼計，手持13.5萬元首期想置業，私樓市場的選擇近乎「零」，只有部分公屋或新居屋，首期才可壓至類近水平。如2019年推出的馬鞍山居屋錦暉苑，最平一伙售價為156萬元計，綠表買家只需付5%首期、即7.8萬首期即可上車，以當時承造二十五年按揭利息2.375厘計，每月供款則為6,556元；白表買家需付一成首期、即15.6萬元，月供6,211元。

惟新居屋一年推一次，且需要抽籤，要抽中可謂「難過中六合彩」。故市面上現成可考慮的則只有二手公屋。專做公居屋買賣的代理、祥益地產高級分行經理黃文樂指，以目前屯門區為例，能夠讓買家可以樓價5%上車的公屋，其實選擇亦不多，雖然區內有4條租置屋邨，包括山景邨、良景邨、田景邨及建生邨，惟這些公屋單位大部分擔保期已超過十四年，未能承做樓價95%按揭。

他又指，個別綠表公屋客轉流向購買樓齡較輕、未補地價的天水圍居屋，如鄰近西鐵天水圍站的屏欣苑，該類居屋單位一般可做樓價95%的高成數按揭，惟盤源不多，且樓價升幅很快。

此外，大埔公屋富亨邨早前亦錄得一宗低層單位成交，實用面積349平方呎，綠表成交價190萬元，買家首期可壓至5%，即約9.5萬元。

4年前推屯門首置盤15伙 半小時沽清

過去新世界亦曾推出協助首置人士上車的計劃，如2017年12月推出「新世代首次置業計劃」，並以屯門鄉事會路88號單幢盤天生樓（THE PARKVILLE）作為試點，惟該項目全盤僅100伙，最終只預留15伙予首置計劃申請者。

當時天生樓的申請資格為「年齡介乎25至35歲未置業港人」，首期低至樓價7.5%，即約44萬元。項目在2018年2月發售，該15伙在首輪認購時段約半小時內已獲全數認購。當時該15名幸運兒不單獲發展商代繳印花稅，供款期更可拉長至四十年，較一般三十年供款期多。不過相關單位同時設五年禁售期及禁租期。