政府200億購私人處所錄成交　上月斥3650萬買長沙灣舖位

去年政府通過撥款200億元、由社會福利署及政府產業署負責購置私人處所，以供設立160項社福設施，據知，計劃最新錄得一宗成交。資料顯示，財政司司長法團在上月中以3,650萬元買入長沙灣一幢商住大廈的基座舖位。

上述成交為長沙灣元州街362號尚南天1樓1號及2號舖連外牆，在上月17日以3,650萬元沽出，新買家為THE FINANCIAL SECRETARY INCORPORATED，即為財政司司長法團。據了解，該物業在政府宣布購置處所前，已在市場放售，當時叫價4,428萬元，反映新成交價較叫價低17%。

尚南天為億京發展的單幢商住項目，地下至一樓為商舖部分，樓上為住宅，提供48伙。是次易手的舖位部分建築面積約3,600平方呎，以新成交價計算，呎價約10,139元。

社署、產業署指購置計劃仍在進行中

負責購置工作的社會福利署及政府產業署回覆傳媒表示，購置計劃仍在進行中，現階段未能提供進一步資料，以免政府在計劃下進行的談判、商業及合約活動等方面受損害。

政府早於2019年公布由社會福利署及政府產業署負責，在三年內分批在私人市場購置物業，以供設立160項社福設施，包括幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心等，並在2020年6月通過200億元撥款。同年9月份，署方正式公開邀請業主就其可能合適的處所提交放售建議，同年10月27日截止。

據資料，該160個社會設施會在2023年前分三期購入，第一批物業在2021年以89.26億元購置，涉及約42項物業。然而署方一直未有公布任何購置消息。

背景文章：政府二百億購工商舖 首度邀業主提交放售建議 下月27日截止